كوريا الجنوبية تمدد فتح المطاعم والمقاهي في المناطق خارج العاصمة إلى العاشرة مساء

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ستخفف كوريا الجنوبية القيود على المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية في مناطق خارج العاصمة، اعتبارا من غد الاثنين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

فقد أعلنت الحكومة، أمس السبت، أنه سيتم تمديد الحد الزمني الحالي لفتح بعض الأنشطة التجارية خارج منطقة العاصمة من التاسعة حتى العاشرة مساء، لبعض المؤسسات.

وسينطبق هذا الإجراء على حوالي 580 ألف منشأة، بما فيها المطاعم والمقاهي والمنشآت الرياضية الداخلية وصالات الكاريوكي.

وستبقى سول ومناطقها المحيطة بإقليمي جيونجي وانشيون في الإطار الزمني لإغلاق الأنشطة التجارية وهو التاسعة مساء.

ووسط مخاوف مستمرة من الفيروس، سيستمر تطبيق المستوى الحالي للتباعد الاجتماعي وهو 5ر2 متر لمنطقة سول أما مستوى التباعد الاجتماعي لباقي البلاد سيكون مترين حتى نهاية عطلة العام القمري الجديد في 14 فبراير الحالي.

وستبقى الحكومة أيضا على حظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في مختلف أنحاء البلاد، خلال فترة التمديد.