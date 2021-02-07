ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس السبت حتى الساعة السادسة و35 دقيقة صباح اليوم الأحد ، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 9ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 41ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 2ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 12 ألفا و766 .

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي حيث بلغ عدد الوفيات 301 .