العراق يعلن إلقاء القبض على 13 من داعش في عمليات استباقية ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 13 من عناصر داعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة تحت كنى وأسماء مختلفة".

وقد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.

وقتل وأصيب العشرات في تفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد في يناير الماضي، ووُصف الهجوم بأنه الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.