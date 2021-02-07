حل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، ضيفًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، توجه فيها بمجموعة من الرسائل للشعب المصري، وتطرق فيها لمجموعة من الموضوعات أبرزها البناء العشوائي، والنمو السكاني، ولقاحات كورونا، ومشاريع الدولة، فضلًا عن تحدياتها الخارجية.

ووجه الرئيس السيسي مجموعة من الرسائل للشعب المصري، التي بدأت بتعليقه عن مشكلة عقار الدائري وعقار الإسكندرية المائل، منوهًا إلى أن تلك المشاكل «تعكس الواقع الذي نعيشه».

وأشار الرئيس إلى أن «أزمة البناء غير المرخص والعشوائيات مشكلة كبيرة تحتاج التكاتف حتى لا تستفحل بشكل أكبر»، قائلًا إن «حل مشكلة العشوائيات يحتاج 4 ترليون جنيه».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «الدولة قادرة على تنفيذ مليون وحدة سكنية كل عام»، فضلًا عن أن «مصر تمتلك القدرات ماليًا وتنظيميًا وإداريًا على تحقيق الأمر».

وأجاب الرئيس حول مصدر الأموال التي تنفذ بها الدولة المشروعات المختلفة: «الفلوس بتيجي من مصر بلدنا.. وكله من فضل الله»، قائلًا إن «ما تنفذه الحكومة من مشروعات فوق طاقة الناس والدولة المصرية».

واستطرق السيسي، إلى الحديث عن مشكلة النمو السكاني، والتي تحدث عنها خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، مضيفًا أنه «ليس من الوارد اتخاذ إجراءات قانونية للحد من الزيادة السكانية في الوقت الحالي».

وذكر الرئيس أنه «لا ينفذ مشروعات عدة في مجال الطرق فقط، ولكنها تمتد إلى التعليم والصحة وغيرها من المجالات»، مؤكدًا أن «الـ500 مليار جنيه المخصصة لتطوير 4500 قرية مصرية مدبرة».

وأوضح أنه كلف الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات، خاصة داخل المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.

وتطرق الرئيس بالحديث إلى لقاحات كورونا، موضحًا أن «حجم تجاوب الأطقم الطبية مع حملة التطعيم ضد كورونا يصل إلى 50%»، فضلًا عن أن «مصر تحتاج 70 مليون جرعة لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وعلى صعيد آخر، تحدث عن الأوضاع الخارجية والتنسيق المستمر لمصر مع الدول العربية لإيجاد حلول لكل الأزمات الموجودة، مشددًا على استعداد مصر للقيام بدورها الإيجابي المعتاد.

وأشاد السيسي بالتحسن التدريجي للأوضاع في ليبيا، وأنها تشهد مرحلة حقيقية للسلام، خاصة بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، معلنًا مزيد من التواصل مع الدولة الشقيقة، خلال الفترة المقبلة.

وأيد حق المواطنين في القلق من ملف سد النهضة، معقبًا: «قلق المصريين بشأن الملف مستحق، والملف يحتاج إلى التفاوض وطول البال ومنبقاش قلقانين».

ولفت السيسي، إلى حديث الإعلامي عمرو أديب حول الإفراج عن صحفي قناة الجزيرة محمود حسين، متسائلًا: «هل الإعلام المعادي أمين في توصيف حالة مصر للعلاج أم الإساءة لها ولشعبها».