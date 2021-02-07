 الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة نيتها إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 1:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة نيتها إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 12:48 م

رحبت الأمم المتحدة، بإعلان الولايات المتحدة نيتها إلغاء تسمية الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان وزعته على الصحفيين فى جنيف صباح اليوم الأحد، إن إلغاء التصنيف سيوفر الإغاثة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والمنقذة للحياة، سيساعد على ضمان وصول السلع الأساسية التي تشتد الحاجة إليها دون تأخير كبير خاصة فى وقت يتعرض فيه اليمن لخطر المجاعة بشكل كبير.

وأكدت ضرورة الحفاظ على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية بكميات كافية، معبرة عن الأمل فى أن يسهم هذا التطور فى جهودها لاستئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك