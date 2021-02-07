ميار شريف: هدفي التواجد ضمن قائمة أفضل 100 لاعبة تنس عالميا بنهاية 2021

قالت ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي والملقبة بفتاة مصر الذهبية أن هدفها هو دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم بتصنيف اللاعبات المحترفات بنهاية عام 2021.

وتتواجد ميار شريف حاليا في أستراليا للمشاركة في الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في تاريخها، وكأول لاعبة مصرية تبلغ هذا الدور، وتواجه ميار المصنفة رقم ١٢٥ عالميا نظيرتها الفرنسية كلوي باكييه المصنفة رقم ١٨٧ عالميا في السادسة صباح الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في الدور الرئيسي للبطولة.

وقالت ميار في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس": "أعتقد أنني حققت هدفا بالتواجد هنا في الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، لكن لا يوجد هدف محدد لي الآن في البطولة فأنا أريد الاستمتاع بالمشاركة والاحتكاك هنا فهي أول مشاركة لي على الأراضي الصلبة وأريد اكتساب الخبرات".

وأضافت: "هدفي هو دخول قائمة أفضل 100 لاعبة بالتصنيف العالمي للمحترفا بنهاية عام 2021، وأريد أيضا أن ألعب في الكثير من البطولات وأنافس لاعبات ضمن أفضل 100 وأفضل 50 وأفضل 20 لاعبة في العالم".

وتحدثت ميار عن التونسية أنس جابر بطلة التنس والمصنفة رقم 30 عالميا، حيث قال: "سعيدة أننى أرى أنس جابر هنا ومشاهدتها تلعب فهي لاعبة رائعة ورأيتها تتقدم خطوة بخطوة وعام بعد عام لتحقق ما وصلت إليه الآن والمستوى الكبير الذي تلعب به وهي مازالت تحقق الكثير، فأنا أنظر لها وأتحلى بالهدوء لأحقق ما حققته عام بعد عام وأطور من مستواي وأؤمن بقدراتي أن أحقق ما حققته، وذلك مهم للأجيال المقبلة عربيا وأفريقيا للنظر لما وصلنا إليها أنا وأنس جابر لتكرار ذلك وتطور اللعبة".

وتلعب الفائزة من مواجهة ميار شريف وباكيوت في الدور الثاني من البطولة مع الفائزة من مباراة كاجا جوفان أمام جوانا كونتا.

وكانت ميار شريف قد تأهلت لهذا الدور بعد تغلبها في المباراة النهائية من الدور التمهيدي المؤهل للبطولة على أليكساندرا كرونيتش بنتيجة ( 2 – 0)، حيث فازت في المجموعة الأولى بنتيجة ( 6 – 1)، وبالمجموعة الثانية ( 6 – 2).

وتعتبر بطولة استراليا المفتوحة هي إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، وتُقام البطولة سنوياً في آخر أسبوعين من شهر يناير في مدينة ملبورن في أستراليا.

وتتضمن بطولة أستراليا المفتوحة مسابقات فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط، والمبتدئين الشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأساطير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.