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بلينكن: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:33 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة العربية السعودية من التهديدات الخارجية.

وقال بلينكن ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد ـ إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

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