تايلاند تسجل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأحد، تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 23 ألفا و371 حالة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات القول إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بالفيروس، ليبقى عدد حالات الوفاة بالفيروس عند 79 حالة.

وكان استطلاع للرأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية خلص إلى أن أغلبية المواطنين راضون عن تعامل الحكومة مع الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، ولكن نحو ربع المواطنين لن يسعوا للحصول على التطعيم ضد الفيروس.

وقد أجرى الاستطلاع هاتفيا، وشمل 1315 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما وأكثر، وينتمون لمستويات اجتماعية مختلفة، خلال الفترة من 1 حتى 3 فبراير الجاري.

وبسؤالهم حول رأيهم بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا، قال 12ر63% إنهم سوف يوافقون الحصول على تطعيم مجاني تقدمه الحكومه، في حين قال نحو الربع 57ر23% إنهم لا يريدون الحصول على التطعيم إطلاقا.

وقال 98ر7% إنهم يفضلون الحصول على تطعيم في مستشفى خاص بتصريح من الحكومة على نفقتهم الخاصة، في حين امتنع 33ر5% عن التعليق.

وأعرب 60ر27% عن رضاهم الكامل تجاه تعامل الحكومة مع الموجة الثانية من الفيروس، في حين أعرب 13ر42% عن رضاهم بصورة متوسطة، حيث قالوا إنه تم اتخاذ إجراءات سريعا لاحتواء الفيروس.

كما أعرب 99ر20% عن عدم رضاهم عن تعامل الحكومة، وقالوا إنه لم يتم السيطرة بصورة كاملة على بعض الأنشطة مثل الحفلات والتنقل بين الأقاليم.