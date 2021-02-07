لم تكن بداية الأنجولي، جيرالدو، لاعب الأهلي السابق، مثالية مع فريقه الجديد، أنقرة جوتشو. في أول ظهور للأنجولي سقط فريق أنقرة على ملعبه أمام سيفاسبور بنتيجة 1-4، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري التركي.

بدأ جيرالدو اللقاء على مقاعد البدلاء، وشارك بديلا في الدقيقة 61، والنتيجة تشير لتأخر فريقه بهدفين دون رد.

وصنع جيرالدو هدف أنقرة جوتشو الوحيد بالمباراة عند الدقيقة 66 بعد نزوله بخمس دقائق.

في المقابل، شارك المهاجم السنغالي، آليو بادجي، المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري، في التشكيل الأساسي، ونال بطاقة صفراء قبل استبداله في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد أنقرة جوتشو عند 18 نقطة، ليتذيل مؤخرة الترتيب متساويا مع فريق دينزلي سبور.

يذكر أن جيرالدو رحل عن الأهلي في يناير الماضي بعد فسخ تعاقده، وذلك بعد عامين من انضمامه للفريق قادما من بريميرو أوجوستو الأنجولي.