تقرير: رئيس الأرجنتين يهدد بزيادة ضريبة الصادرات الزراعية

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قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في مقابلة مع صحيفة "باجينا 12" إن الأرجنتين سترفع الضرائب أو تكبح الصادرات قريبًا إذا استمرت الصناعة الزراعية في فرض الأسعار الدولية محليا.

ويرغب فرنانديز في الحصول على الدولارات من تصدير المزارعين، لكنه يقول إنهم لا يستطيعون المطالبة بأسعار معادلة للدولار داخل البلاد لأن هيكل التكلفة ليس بالدولار.

وأعطي فرنانديز مثالاً على صادرات لحوم البقر المزدهرة إلى الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنبا عن فرنانديز قوله للصحيفة إن هناك أداتين فقط يفضل عدم استخدامهما، لمعالجة المشكلة وهما فرض ضرائب أعلى أو فرض قيود على الصادرات.

وأشار إلى أنه لا يوجد الكثير من الوقت لاتخاذ القرار.

وأعلن فرنانديز عن آرائه على أمل فصل الأسعار المحلية عن الأسعار الدولية.

وأكد أنه "إذا لم يستجب المزارعون، فقد تم تحذيرهم الآن، وستأخذ الحكومة الأمور بين يديها".