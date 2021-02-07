 المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 475 ألفا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 475 ألفا

هديل هلال
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:56 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 475 ألفًا و355 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 13 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8394.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 583 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 454 ألفًا و504.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 105 ملايين إصابة.


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