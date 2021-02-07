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بايدن يعلن عدول إدارته عن سياسة ترامب إزاء الصين

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية

نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:42 م
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، عدول الولايات المتحدة عن النهج الذي اتبعته إدارة سلفه، دونالد ترامب، إزاء الصين.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها لقناة CBS التلفزيونية، اليوم الأحد: "لا حاجة لنا بأن يكون هناك صراع بيننا، بل سيكون هناك تنافس شديد".

وأضاف مشيرا إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ: "ولن أتصرف مثلما تصرف ترامب، وهو يعلم ذلك، لأنه هو الآخر كان يبعث رسائل. فنحن نعتزم التركيز على قواعد اللعبة الدولية".

وفي أول خطابه حول السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي، وصف بايدن الصين بأنها "أكبر منافس للولايات المتحدة"، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا.

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