انهيار منزل بمركز جرجا بسوهاج ومصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة آخر

لقى 4 اشخاص من أسرة واحدة بدائرة قسم جرجا مصرعهم بمحافظة سوهاج وأصيب آخر فى واقعة انهيار منزلهم، وتم نقل الجثامين والمصاب للمستشفى.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد انهيار منزل بدائرة قسم جرجا، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وتبين انهيار منزل ملك (م. ن 42 عاما) مزارع، بسبب قدمه وتهالكه، مما نتج عنه مصرع زوجته (ش. ب 34 عامًا) ربة منزل، ونجلتيه (ر . م 14 عامًا) طالبة، و(ه. م 8 أعوام) تلميذة، وإصابة نجله (ك. م 15 عامًا) طالب، وتم نقل الجثامين والمصاب للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وقام اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، بالتوجه إلى موقع حادث انهيار منزل بإحدى الحارات بمدينة جرجا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

ووجه "الفقي" بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.

وكانت غرفة الأزمات بالمحافظة تلقت إخطارًا صباح اليوم الأحد، بانهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن بمدينة جرجا، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض.

وفصلت الوحدة المحلية المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرضت كردون أمني بالتعاون مع قوات الشرطة، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص واصابة آخر تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى جرجا المركزي.