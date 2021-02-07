 الرئيس السيسي يهنئ الحاكم العام لجرينادا بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ الحاكم العام لجرينادا بذكرى يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:48 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:48 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الدكتورة سيسيل لاجروناد الحاكم العام لجرينادا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


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