ضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية في الدقهلية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة مباحث الدقهلية القبض على شخص لتزويره المحررات الرسمية بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تزوير شخص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة الدقهلية)، المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية متخذاً من محل خدمات الكمبيوتر الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية مقراً لتزوير المحررات الرسمية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المتهم وعُثر على (مجموعة كبيرة من نماذج التقارير الطبية خالية البيانات معدة للتزوير، شهادات خبرة، 2 جهاز كمبيوتر ، ماسح ضوئي، وطابعة، وهاتفي محمول)، وبفحص الجهاز فنياً تبين أنه مُحمل عليه العديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.