إندونيسيا توافق على استخدام لقاح سينوفاك الصيني للمسنين

وافقت إندونيسيا على لقاح شركة "سينوفاك بايوتيك" الصينية المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه مع المسنين بعد تلقي نتائج تجارب سريرية من الصين والبرازيل في نهاية يناير الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ولم تظهر التجارب السريرية أي تقارير عن حدوث آثار جانبية خطيرة بعد استخدام اللقاح، طبقا لما ذكرته بيني لوكيتو، رئيسة هيئة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية.

وأضافت في بيان اليوم الأحد أن المرحلتين الاولى والثانية من التجارب السريرية للقاح في الصين، التي شملت 400 من المسنين أظهرت نتائج طيبة لزيادة كمية الأجسام المضادة.

وتابعت أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في البرازيل التي شملت 600 شخص تتراوح أعمارهم من 59 عاما إلى 70 عاما اظهرت آثارا جانبية بسيطة، مثل الصداع.

ونصحت الهيئة أن يتم إعطاء التطعيم للأشخاص فوق 70 عاما بعناية وتتم مراقبتهم من قبل أطباء.