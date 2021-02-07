سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكنج تنقل 422 شخصا إلى صقلية

قالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" اليوم الأحد إن سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكنج" التي تقوم المنظمة بتشغيلها حصلت على تصريح لنقل 422 شخصا إلى جزيرة صقلية الواقعة بالبحر المتوسط.

وقالت متحدثة باسم المنظمة غير الحكومية إن السلطات الإيطالية وجهت الطاقم إلى ميناء أوجوستا شمال سيراكيوز مضيفة أنه من المتوقع أن ترسو السفينة بحلول المساء.

وأنقذت السفينة "أوشن فايكنج" المهاجرين من قوارب كانت تواجه أزمات قبالة الساحل الليبي خلال الأسبوع الماضي. وقالت منظمة "اس او اس ميديتيراني" إنه تم نقل شخصين أمس السبت بسبب مشاكل صحية خطيرة وتم نقلهما إلى مالطا في مروحية عسكرية.

وازداد الوضع سوءا على متن السفينة بسبب الاكتظاظ وسوء الأحوال الجوية. بالإضافة إلى ذلك، ثبتت إصابة ثمانية من الأشخاص الذين تم إنقاذهم بفيروس كورونا في اختبارات سريعة.

وجاء بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم من كوت ديفوار ومالي والسودان.