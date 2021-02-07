مرشح الاشتراكيين لمنصب مستشار ألمانيا: حملتي ستركز على التجديد البيئي

أعلن أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، أن حملته الانتخابية ستتركز على التجديد البيئي الشامل لألمانيا.

وقال وزير المالية الألماني في برلين، اليوم الأحد، إن وقف التغير المناخي " مهمة ضخمة"، مضيفًا: "إذا كنا نرغب في الاستفادة من الحياد الكربوني في 2050، فإن هذا يشترط القيام بأكبر ثورة تكنولوجية وأعظم فترة ابتكار في بلادنا يمكن تصورها منذ فترة طويلة".

وتابع شولتس: "هذا مهم وهذا شرط حتى لا يؤدي التحسين التكنولوجي الثوري والابتكارات إلى فقدان الوظائف والرفاهية في بلادنا بل على العكس سيضمن أن ننجح في هذا فعليا".

وجاءت تصريحات شولتس في اجتماع مغلق للقيادة التنفيذية للحزب الاشتراكي، وذكر شولتس ورئيسا الحزب الاشتراكي، زاسيكا إسكين ونوربرت-فالتر بوريانس في ورقة حملت اسم "أفكار أساسية لبرنامج الحكومة" أن الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل ستدور حول قضايا أساسية تتعلق بالتوجهات.