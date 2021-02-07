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الأمن القومي بالنواب: تعديلات قانون المرور تحقق العدالة في رصد المخالفات

أمل محمود
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:34 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:37 ص

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور ستساهم في إنشاء منظومة إلكترونية لرصد المخالفات، موضحًا أنه سيعمل على تحقيق العدالة، نظرًا لعدم اعتماده على العنصر البشري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن المخالفة سيتم إدراجها بالشريحة الملصقة على كل سيارة لمحاسبة قائد المركبة، ذاكرًا أنه يتم دراسة حاليًا فرض رسم على كل سيارة يتم ترخيصها لتدبير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المنظومة المالية.
وأشار إلى إنشاء العديد من الطرق والمحاور والكباري التي تحاكي الطرق العالمية، مضيفًا أن القانون سيراعي الحالات الإنسانية خاصة بين قائدي سيارات النقل.
وأوضح أن التعديل بصدد إضفة 3 مواد جديدة خاصة بقيمة الشريحة المدمجة التي سيتم لصقها على المركبات والتي سيصل ثمنها إلى 75 جنيهًا، مؤكدًا أن قانون المرور الجديد سيدعم جهود الدولة في التحديث.
وأفاد بأن قائد السيارة هو من سيتحكل نفقات المنظومة الجديدة، نظرًا لانتفاعه بها، لافتًا إلى القانون الجديد للمرور والذي ستعنى به 14 وزارة وسيضم مجلس أعلى للمرور وصندوق لدعم استبدال السيارات التجارية المتهالكة.

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