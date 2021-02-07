قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن أهم أسباب تكوين العشوائيات تتمثل في الهجرة الداخلية، مشيرًا إلى وضع منهجية سريعة الحلول للقضاء على هذه الظاهرة.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الأحد، على هامش تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير عزبة الهجانة، أنه يتم خلق فرص عمل في أقاليم مصر، حتى لا يلجأ الناس للهجرة الداخلية، ومن ثم يجدون مصادر رزقهم في أماكن سكنهم دون الحاجة إلى الهجرة وإقامة العشوائيات في المناطق الأخرى.



ولفت إلى الانتهاء من إنشاء 312 منطقة غير آمنة بـ195 ألف وحدة، موضحًا أن تكلفة البناء غير الآمن وصلت إلى 130 مليار جنيه، و318 مليار جنيه لغير المخطط.



ونوه بضخامة التمويل الذي تحتاجه الحكومة للقضاء على العشوائيات، مفيدًا بأن الدولة تحتاج من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه في هذا الشأن.



وأوضح أن المشروعات جاهزة للافتتاح خلال فترة قريبة جدًا رغم جائحة كورونا، مضيفًا أن الصندوق سيصل إلى مرحلة اكتمال الخريطة في منتصف يونيو 2021، باستثناء مشروع مثلث ماسبيرو والذي من المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2021.



وأكد أن بناء الوحدات السكنية إحدى مناحي تطوير الحياة الكاملة، معقبًا: «مش بعمل عمارات، أنا بعمل مجتمع كامل من كل خدماته، لإننا بنغير حياة»، على حد قوله.



وتفقد الرئيس عبد الفتاح، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والوزراء.





