نائب عراقي: الإشراف الأممي على الانتخابات أمر غير مقبول ويصعب تحقيقه

قال رئيس كتلة "الرافدين" بمجلس النواب العراقي يونادم كنا، إن تطبيق الإشراف الأممي على الانتخابات أمر غير مقبول ومن الصعب تحقيقه، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى الرقابة والخبرات الأممية وليس الإشراف.

وأضاف كنا - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد - إن "الرقابة الدولية على الانتخابات شيء والإشراف شيء آخر، وعلينا التفريق بين الأمرين بشكل واضح"، ذاكرا أن "المراقبة الدولية أمر طبيعي في جميع أنحاء العالم وهو أمر مرحب به، أما الإشراف الأممي وتسليم مصير العراق في الانتخابات إلى الأمم المتحدة والجانب الدولي فهذا خطأ فادح".

وأشار إلى أن العراق بحاجة إلى دور الأمم المتحدة في التدريب والخبرات، لكن ليس الحسم والإشراف وأن يكون القرار بيدها، مضيفا "الإصرار الحكومي على إشراف الأمم المتحدة هو أمر ينبغي سؤال الحكومة عليه وعن مبرراته وأسبابه وهل أن لدينا الثقة بحيادية الأجنبي في حال إشرافه على الانتخابات".

وكانت الحكومة قررت، العام الماضي، إجراء انتخابات عامة في السادس من يونيو 2021، أي قبل عام تقريبا من موعدها الأصلي، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اقترحت تأجيلها إلى أكتوبر لإتاحة مزيد من الوقت للتجهيز.