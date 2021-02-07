تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الزيتون الأولى لـ 14 مارس

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون الأولى" التي تعود وقائعها لعام 2010، إلى جلسة 14 مارس المقبل؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 308 لسنة 2010، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها على جميع المتهمين في القضية حضوريًا وغيابيًا.