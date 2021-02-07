 بالفيديو.. إنقاذ طفل علق تحت الثلج أثناء اللعب - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إنقاذ طفل علق تحت الثلج أثناء اللعب

نور رشوان
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:18 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ طفل في روسيا علق تحت الثلوج أثناء اللعب.

وأظهر الفيديو نجاح مسؤولي الطوارئ في إنقاذ طفل علق تحت الثلوج، أثناء قيامه بحفر نفق في الثلج، ثم انهار عليه فجأة.


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