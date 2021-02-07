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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ طفل في روسيا علق تحت الثلوج أثناء اللعب.
وأظهر الفيديو نجاح مسؤولي الطوارئ في إنقاذ طفل علق تحت الثلوج، أثناء قيامه بحفر نفق في الثلج، ثم انهار عليه فجأة.