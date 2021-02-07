السيسي: نحتاج 70 مليون جرعة لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرس توفير لقاحات كورونا وفقًا للدراسات العلمية؛ لمعرفة المسار والفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنها تنظم الموضوع بشكل محوكم.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الدولة تحتاج 70 مليون جرعة لقاح كورونا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الرئيس على توافر الأموال اللازمة لتوفير تلك الجرعات، مطمئنًا: «فلوسهم موجودة، والأمر سيتم تنظيميًا بشكل محوكم، وفي بعض الدول الحرس الوطني والجيش نزل للسيطرة على الأمر».