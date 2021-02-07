ليفاندوفسكي: الأهلي يتطلع لإنهاء هيمنة بطل أوروبا على مونديال الأندية

أشاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بالنادي الأهلي قبل المواجهة الكبرى التي تجمع الفريقين في كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلي (بطل إفريقيا) غدا الإثنين، فريق بايرن ميونيخ (بطل أوروبا)، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات عبر موقع "فيفا": "الأهلي هنا لأنه الأفضل في افريقيا".
وأضاف " لا يهم كم الأهلي جيد.. لكننا علينا الفوز والوصول للنهائي.. هم هنا لأنهم جيدون".
وتابع "الآن، يتطلع الأهلي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة لبطل أوروبا في المربع الذهبي للبطولة وبلوغ النهائي على حساب بايرن".
وأتم "إذا نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى التي يفشل خلالها بطل أوروبا في بلوغ النهائي منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في 2005".