 ليفاندوفسكي: الأهلي يتطلع لإنهاء هيمنة بطل أوروبا على مونديال الأندية - بوابة الشروق
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ليفاندوفسكي: الأهلي يتطلع لإنهاء هيمنة بطل أوروبا على مونديال الأندية

محمود عيسى
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:12 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 1:12 م

أشاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بالنادي الأهلي قبل المواجهة الكبرى التي تجمع الفريقين في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي (بطل إفريقيا) غدا الإثنين، فريق بايرن ميونيخ (بطل أوروبا)، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات عبر موقع "فيفا": "الأهلي هنا لأنه الأفضل في افريقيا".

وأضاف " لا يهم كم الأهلي جيد.. لكننا علينا الفوز والوصول للنهائي.. هم هنا لأنهم جيدون".

وتابع "الآن، يتطلع الأهلي إلى إنهاء الهيمنة المطلقة لبطل أوروبا في المربع الذهبي للبطولة وبلوغ النهائي على حساب بايرن".

وأتم "إذا نجح الأهلي في هذا، ستكون المرة الأولى التي يفشل خلالها بطل أوروبا في بلوغ النهائي منذ بدء إقامة البطولة بنظامها الحالي في 2005".


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