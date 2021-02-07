برلمانية: أتعجب من رفض الشركات العالمية إنشاء مراكز للبيانات العالمية في مصر

قالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان اليوم، إلى أن مصر لديها ريادة دولية في مجال الاتصالات، موضحة أنها تختلف مع تلك الرؤية.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن «السجادة تُسحب من تحت أقدام مصر بالنسبة للريادة الدولية في مجال الاتصالات»، منوهة إلى وجود مشروع كبير بمسارات أخرى لمنع مرور الكابلات البحرية في مصر.



وأشارت إلى أن التهديد - حتى لو كان صعبًا - يجب أخذه على محمل الجدية، معربة عن تعجبها من رفض الشركات العالمية إنشاء مراكز للبيانات العالمية في مصر حتى الآن.



وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك العقول والخبراء الذين يتمكنون من العمل، فضلًا عن أنها متقدمة في هذا المجال عن دول الجوار، مستشهدة بمشاركة شركة أرامكو السعودية في إنشاء كمبيوتر فائق ضمن أفضل 50 حول العالم.



ونوهت إلى أن مصر تتأخر وموقعها يتراجع رغم أنها مؤهلة لتكون مركز ريادة، مضيفة: «مصر مركز استراتيجي لديها 1000 كم على البحر المتوسط ومثيل المساحة على البحر الأحمر، إضافة إلى أنها البوابة الطبيعية تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا».