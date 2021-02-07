دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على الدول النامية

مع استمرار وجود فيروس كورونا، يحاول العلماء معرفة تأثيره على الدول حول العالم، ومن ضمن ذلك، دراسة أمريكية سلطت الضوء على مدى تأثر الدول النامية بالفيروس التاجي وكيف أصبح حال سكانها الآن.

يقول مشفيق مبارك، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، إن جائحة كورونا تسببت في حدوث انخفاض حاد في مستويات المعيشة وزيادة انعدام الأمن الغذائي في عدد كبير من البلدان النامية حول العالم.

وأضاف أن الدراسة شملت 16 استطلاعًا عبر الهاتف مع مواطنين في بنجلاديش وبوركينا فاسو وكولومبيا وغانا وكينيا ونيبال والفلبين ورواندا وسيراليون، وفي جميع هذه البلدان، أفاد المستجيبون بوجود انخفاض في الدخل والوظائف والخدمات؛ ما أدى إلى ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، حيث إن هناك أسر لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وأوضح أن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "العلم" التابعة للرابطة الأمريكية لتقدم العلوم، كشفت عن معاناة 8% من سكان كينيا من خسائر في الدخل، و86% في كولومبيا، و6% من سكان سيراليون أبلغوا عن فقدان الوظائف، فيما أبلغ 51% في كولومبيا، وتشابهت هذه النسب مع البلدان الأخرى، وفقًا لصحيفة "ييل ديلي نيوز" الأمريكية.

وأشار إدوارد ميجيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا وأحد المشاركين في الدراسة، إلى أن عدد كبير من المستجيبين أكدوا أنهم أجبروا على تقليل حجم الوجبات اليومية أو إلغاء واحدة للتمكن من العيش، حيث أبلغ 48% من الأسر الكينية الريفية عن فعلهم لذلك، و69% من الأسر الرزاعية في بنجلاديش، 87% من الأسر الريفية في سيراليون.

وأكد أن نتائج الدراسة التي كشفت عن وجود تهديد شديد لسكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كشفت أيضًا عن احتمالية وجود آثار سلبية على الأطفال من انعدم الأمن الغذائي على المدى الطويل، مثل تعرضهم لأمراض مرتبطة بسوء التغذية.

وأوضح أن النتائج توصلت إلى أن هناك أشياء أخرى هددت الأسر في البلدان النامية، لكن من الناحية النفسية والتعليمية، حيث إنهم تأثروا بإغلاق المدارس والأندية ووسائل الرفاهية والتعليم الأخرى، إضافة إلى التأثر من الناحية الصحية، نتيجة عدم قدرة بعض الدولة على تقديم الرعاية الصحية المعتادة، مما جعل اللقاحات والتطعيمات التي يحصل عليها الأطفال مفقودة، إضافة إلى عدم رعاية الأم بعد الولادة وهذا كان له تأثير على صحة عدد كبير من النساء.