محافظ أسوان يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير 68 قرية

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجان تنفيذية ومجتمعية تضم المختصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني ووحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو، وذلك برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان، لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بجانب منسقي ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق.

كما قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بكل من مركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقى ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية، وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولى التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية، فيما تم تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضاً بكل وحدة محلية لمركزى كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنطاق المركز، علاوة على مدير إدارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف عطية أن تشكيل اللجان التنفيذية وأيضا التشاركية المجتمعية يستهدف رصد معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والعمل على توجيهها بما يصب في صالح المواطن الأسوانى من أجل تحسين مستوى معيشته.

وأكد أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في هذه القرى التي يقطنها ثلثى سكان المحافظة، من خلال مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق، وهو الذى سيتواكب مع مشروعات رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية والاجتماعية، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

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