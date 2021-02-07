بلومبرج: 128 مليون جرعة من لقاحات كورونا قُدمت لعشرات الملايين

أظهر إحصاء لوكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن 128 مليون جرعة، من مختلف لقاحات فيروس كورونا المستجد تم حقنها بالفعل لعشرات الملايين من الأشخاص في 73 بلدا حول العالم.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني، فإن ذلك العدد من اللقاحات التي تم تقديمها بالفعل للأفراد تعني وصول معدل التطعيم العالمي إلى نحو 4.69 مليون جرعة يوميا.

وحلّت الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم تقديمها للأفراد، إذ حُقنت 40.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى اليوم في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 1.43 مليون جرعة يوميا، وهو ما يعادل و12.3 جرعة لكل 100 شخص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وشهد اليوم الأخير - بحسب "بلومبرج" - تسجيل رقم قياسي لعدد الجرعات المقدمة للأفراد، بواقع أكثر من مليوني جرعة في يوم واحد، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تحقيق ما تعهّد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الصدد، إذ وعد بتقديم 100 مليون جرعة خلال 100 يوم.

وكشفت بيانات أصدرها مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أمس، أن 30.25 مليون شخص في الولايات المتحدة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 8.3 مليون شخص الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19".

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من تفشي وباء كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من 462 ألف حالة وفاة، و 26.9 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الوباء.