طلاب أمريكا في ورطة بشأن العودة للمدارس مع تهديد المدرسين بالإضراب خوفا من كورونا

مع تباطؤ وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تفجرت توترات بين أولياء أمور ومدرسين وإدارات تعليمية بشأن استئناف الدراسة بالفصول الدراسية الأسبوع الماضي تنظرها محاكم، وتهدد بإضرابات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد إن مدرسي شيكاغو أصبحوا على مشارف تنظيم إضراب احتجاجا على إصرار العمدة على أن المدارس آمنة لاستئناف نشاطها.



وترفع سان فرانسيسكو دعوى قضائية ضد إدارتها التعليمية الخاصة بها بشأن حدوث تأخيرات في استئناف نشاط الفصول الدراسية، وأبلغت نقابة المعلمين في فيلادلفيا أعضاءها بأن يتجاهلوا أمرا للاستعداد للتدريس شخصيا فى الفصول يوم غد الاثنين.



وتقول الإدارة التعليمية الموحدة في لوس أنجلوس، وهي ثاني أكبر إدارة تعليمية في الولايات المتحدة، إن الفيروس لا يزال متفشيا للغاية بما لا يسمح للطلبة بالعودة للحصول على تعليم في الفصول الدراسية، حتى على الرغم من أن معظم مسؤولي الصحة يتفقون على أن المدارس ليست المصدر الرئيس للانتشار.