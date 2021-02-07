 رئيس «مياه شمال سيناء»: الأمطار تتجمع في الأودية لتصل إلى سدي الروافعة والكرم - بوابة الشروق
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رئيس «مياه شمال سيناء»: الأمطار تتجمع في الأودية لتصل إلى سدي الروافعة والكرم

أمل محمود
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 4:40 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 4:40 ص

قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إن مياه الأمطار تتجمع عن طريق الأودية لتصل إلى سدي الروافعة والكرم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء السبت، إن سد الروافعة يستوعب حوالي 5 ملايين كيلومتر مكعب من مياه الأمطار، للاستفادة منها في الزراعة وري الأراضي.
وأوضح أن سد الكرم يستوعب نحو 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، موضحًا أنه يتم الاستفادة بقدر الإمكان بكل نقطة مياه لندرتها بالمحافظة.
وذكر أن يتم تصريف الزائد عن استيعاب سد الروافعة من كميات الأمطار في مجرى سيل يصل إلى مدينة العريش التي تبعد عن السد نحو 40 كيلومترًا.


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