حمدوك: الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق الأطراف الثلاثة له أثر كارثي على السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، موقف السودان الثابت بعدم الدخول في حرب مع الجارة إثيوبيا فيما يلي قضية الحدود باعتبار أنها قضية محسومة منذ اتفاقيات عام ١٩٠٢م وما تبقى هو وضع علامات الحدود وبقية القضايا التي يمكن النظر إليها بروح حسن الجوار والعلاقات القديمة بين البلدين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء مبعوث الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان دوول.



ونقل موقف السودان فيما يلي مشروع سد النهضة وانشغاله بالأثر الذي أحدثه على السودان وعلى الكثير من المشاريع السودانية خلال الملء الأول في العام الماضي بـ(٥) مليار متر مكعب، موضحاً في هذا الصدد أن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان وخاصة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق.



وأكد أن السودان يدعو إلى أن يقوم السد على أُسس القانون الدولي الذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها، وألا يتأثر أي طرف.



وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن زيارة المبعوث الأوروبي للبلاد والتي تستغرق يومين تهدف لبحث التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي في إطار عملية الانتقال نحو الديمقراطية، مبيناً أن اللقاء بحث الأوضاع في الحدود السودانية الإثيوبية وموضوع اللاجئين وملف سد النهضة.



وأوضح مانيس أن المبعوث بيكا هافيستو، أكد رغبة الاتحاد الأوربي كشريك تنموي للسودان دعم مرحلة الانتقال، مُبدياً حرصهم على أن يعم السلام والاستقرار والتعاون بين دول الاتحاد والسودان لما في ذلك مصلحة لجميع شعوب القارة الأفريقية، مبينا أن المبعوث الأوروبي سيتوجه يوم غدٍ الاثنين إلى ولاية القضارف لزيارة اللاجئين الإثيوبيين ومن ثم تتواصل زيارته إلى إثيوبيا للقاء القيادة الإثيوبية.



من جانبه أوضح مبعوث الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي أنه أجرى مباحثات ممتازة مع حمدوك، حول مواضيع متعددة أبرزها دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان وخاصة الدور الذي يقوم به رئيس الوزراء في قيادة الإصلاح السياسي والاقتصادي وأضاف: «هذه الإصلاحات تجد الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي، لجهة أنها تُحسَّن من جودة حياة المواطنين وتوسَّع دائرة الاستفادة من الاقتصاد، بالعاصمة والولايات».



ودعا المبعوث الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي باعتباره من هياكل السلطة المهمة لمستقبل السودان، موضحاً أن اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدور المهم للسودان بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الايقاد.



وبين أن اللقاء بحث كذلك موضوع سد النهضة، مضيفًا: «تحصلنا على توضيحات فنية مهمة من وزير الري فيما يتعلق بوجهة النظر السودانية في هذا الموضوع».



وثمن مبعوث الاتحاد الأوروبي الدور الإنساني الذي قام به السودان مؤخراً باستضافة اللاجئين من إقليم التيجراي الأثيوبي والقيام برعايتهم بالتعاون مع المنظمات العالمية، مؤكداً تطلع الاتحاد الأوروبي للتعاون المستقبلي مع السودان خاصة في مجال الاقتصاد.



وأوضح بيكا هافيستو أن استضافة باريس لمؤتمر استثماري للسودان في شهر مايو المقبل يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص للحاق بالركب وتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.



وأعلن المبعوث الأوروبي عن زيارته غدٍ الاثنين للمنطقة الحدودية للوقوف على الأوضاع موضحاً أنه وخلال هذه الزيارة أجرى اجتماعات ناجحة مع العديد من الوزراء والمسؤولين.