علق الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الخارجية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، على إمكانية إصابة المتعافين من كورونا بالسلالات الجديدة من الفيروس، أن الأبحاث لازالت تكتشف أشياءً جديدة بشأن كوفيد-19.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أنه تم تقديم أكثر من 910 أبحاث مصرية عن كورونا لمجلات عالمية، مشيرًا إلى تنوعها في دراسة أجزاء مختلفة كتأثير كورونا على بعض الأمراض، وتأثير استخدام بعض الأدوية على المرض.

وأشار إلى انعكاس الأبحاث على تحديث البروتوكول العلاجي المخصص لعلاج أعراض كورونا، مضيفًا أن نشر الأبحاث بالمجلات العالمية يؤكد سير البحث العلمي في الطريق الصحيح.

وأضاف الأبحاث لازالت تدرس تطوير لقاح مصري مضاد لكورونا، مشيرًا إلى متابعة الأمر من قبل لجنة مختصة للتأكد من إنتاج لقاح أمن وبفعالية عالية.



