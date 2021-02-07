متحدث عراقي: ننتظر وصول مليون و600 ألف جرعة لقاح كورونا من شركة فايزر

كشف متحدث عراقي عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر إلى العراق من أصل 8 ملايين إجمالي الكمية المتعاقد عليها مع شركة فايزر ضد فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في العراق، لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الأحد: "ننتظر قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر من أصل المجموع الكلي الذي تم التعاقد عليه مع شركة فايزر الذي يبلغ 8 ملايين".

وذكر أن "وزارة الصحة والبيئة استوردت ثلاثة ملايين من لقاح أسترازينيكا البريطاني والثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات من مناشئ عالمية رصينة تضاف إلى الثلاجات الكبيرة التي تملكها الوزارة والموزعة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان وتهيئة جميع النواحي اللوجستية لاستقبالها".

وأوضح أن لقاح أسترازينيكا البريطاني لايحتاج إلى إجراءات معقدة لحفظه على العكس من لقاح فايزر.

وقال المتحدث العراقي: "إن توزيع اللقاح سيكون بحسب الأولويات سنبدأ بالتوزيع مباشرة بعد وصول الدفعة الأولى َمنه أي بنسبة 20% من الشعب العراقي".

وشدد على أن ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية أهم وأفضل من أي لقاح لفيروس كورونا وأن الحصول على اللقاح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الصحية والوقائية.

ومن المنتظر أن تصل الشحنات الأولى من اللقاح نهاية الشهر الحالي.

وتشهد المدن العراقية هذه الأيام زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ولوحت وزارة الصحة والبيئة بإمكانية إعادة تطبيق إجراءات حظر التجوال وإغلاق المرافق العامة والمدارس والجامعات في حال عدم الالتزام بشروط الوقاية الصحية من الفيروس.