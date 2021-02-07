أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية والطهاة بإدارة التغذية وانتظامهم بأعمالهم في المدن الأحد المقبل، استعدادًا لاستقبال الطلاب بدءً من الأربعاء 17 فبراير ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمباني ومنشآت المدن الجامعية.

وأضاف "زكي"، أنه سيتم تعليق الأنشطة الطلابية بالخطة العادية، والخطط الموازية بدءً من الخميس المقبل ومشاركة جميع المنتسبين للإدارة العامة لرعاية الشباب بأعمال الامتحانات بالجامعة، وإعداد تقارير الأنشطة الطلابية.

ووجه عمداء الكليات بمتابعة الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجهيز القاعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتطهير والتعقيم والتباعد بين الطلاب، وتصميم تخطيط لتوزيع الطلاب ونشره على مواقع الكليات، بجانب التأكد من توافر أوراق التصحيح الإلكتروني و متابعة إعلان الجداول على المواقع الإلكترونية.