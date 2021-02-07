تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

بورسعيد 14 20

الإسكندرية 14 21

شرم الشيخ 16 23

أسوان 12 25

كاترين 06 16

الإسماعيلية 12 21