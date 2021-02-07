انتخاب سيدة لأول مرة كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الافريقي انتخاب الراوندية مونيك نسانزاباجانوا نائبة لأول مرة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في مؤشر قوي على مزيد من الانفتاح والقناعات الجادة نحو الإيمان بدور السيدات وتمكينهن في القارة الإفريقية الطامحة إلى دور أقوى للسيدات وإشراكهن بقوة في ملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وتنافس على المنصب مرشحات إناث من رواندا وأوغندا وجيبوتي.



وكان قد أعيد انتخاب محمد موسى فقي محمد كرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لمدة 4 سنوات حتى عام 2024 إذ لم يكن هناك منافس أمام فقي تشادي الجنسية.



وأعلن الاتحاد الإفريقي تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فيليكس تشيسكيدي ، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، خلفاً لنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال فعاليات القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي جرت أمس السبت.



ومن بين القضايا الملحة التي تفرض نفسها على أجندة الاتحاد الافريقي مكافحة الوضع الوبائي والحصول على اللقاح، علاوة على قضايا السلم ومكافحة الارهاب والتنمية.



ومن المقرر أن تنشط جهود رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الافريقي في مجال التكامل الإقليمي، مثل تفعيل "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، التي تم إطلاقها في الأول من يناير الحالي ، وإطلاق "سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد"، واعتماد بروتوكول "حرية الحركة والمبادئ التوجيهية لجوازات السفر الأفريقي"، وتنفيذ خطة البنية التحتية الشاملة للطاقة الزراعية في أفريقيا والاستجابة لتغير المناخ.