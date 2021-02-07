وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الرجبي آخر الاستعدادات للبطولة العربية

التقي أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، للإطمئنان علي آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية للرجبي للرجال والسيدات.

وأكد وزير الرياضة عن سعادته لإستضافة مصر البطولة العربيةالسادسة للرجال، والبطولة العربية الأولي للسيدات بمشاركة 8 فرق عربية، متمنياً إنتشار رياضة الرجبي في مصر حيث بدأت تلاقي رواجاً لدي عدد من الأندية وبدأت في تشكيل فرق للمشاركة تبع الإتحاد المصري للرجبي ليتمكنوا من المشاركة مع منتخب مصر.

ناقش الوزير آخر الإستعدادات لإستضافة البطولة علي أرض مصر، مرحباً بجميع الضيوف العرب في بلدهم الثاني مصر، مشدداً علي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتابعة لحماية المشاركين من فيروس كورونا.

يشارك في البطولة ثمان منتخبات عربية هي مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، ولبنان، ومن المقرر أن تقام يومي 12 و 13 فبراير 2021 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالأسكندرية.

يشارك في البطولة العربية السادسة للرجال كل من مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، لبنان.

اما البطولة العربية الأولي للسيدات يشارك فيها مصر، سوريا، الإمارات، لبنان.