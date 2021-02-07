 الجزيري ضمن التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
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الجزيري ضمن التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 11:48 ص

يخوض الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم ، مواجهة صعبة عندما يستضيف الاتحاد السكندري بإستاد القاهرة ، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المواجهة أمام الاتحاد السكندري ، تحت شعار استعادة الانتصارات والتي توقفت بالخسارة الأولي للفريق في الدوري الموسم الحالي والأولي بعد 15 مباراة متتالية في الدوري ، منذ الخسارة أمام أسوان الموسم الماضي وبالتحديد يوم 18 سبتمبر الماضي .

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري ويوسف أوباما.


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