تحول سامبودرومو في ريو دي جانيرو بالبرازيل إلى مركز لتطعيم المواطنين وهم في سياراتهم

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تم تحويل سامبودرومو في ريو دي جانيرو، والمعروف بأنه الموقع الذي تستعرض فيه مدارس السامبا احتفالاتها الكرنفالية السنوية في المدينة، إلى مركز لتطعيم المواطنين وهم في سياراتهم.

وأفاد الموقع الإخباري "جيه 1" بأن كبار السن الذين فاتهم موعد التطعيم ضد فيروس كورونا يمكنهم الذهاب إلى سامبودرومو، يوم السبت من نهاية هذا الأسبوع، فصاعدا للحصول على جرعة لقاح دون مغادرتهم لسياراتهم.

وأمس السبت، كان الدور على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما، بينما تأمل مدينة ريو في تطعيم كل من تجاوز سن الستين بحلول نهاية مارس.

كما تم تحويل الحديقة الأولمبية بالمدينة في بارا دا تيجوكا إلى مركز للتطعيم بنفس الطريقة.

وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول تضرراً من جائحة الفيروس التاجي وقد بدأت مؤخراً حملة التطعيم.

وسجلت البلاد حتى الآن ما يقرب من 5ر9 مليون إصابة بفيروس كورونا - فقط الولايات المتحدة والهند سجلتا أرقاما أعلى.

وتوفي أكثر من 230 ألف مريض بكوفيد -19 في البرازيل.