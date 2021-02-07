 تونس..63 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تونس..63 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 7:09 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 7:09 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7162، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 216176.

 

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