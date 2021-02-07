الأكثر قراءة
بدء أعمال الحفر لإنشاء كوبرى كنيسة البازيليك.. وجمعية المعماريين المصريين تعارض
رسميا.. بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
متحدث النيابة الإدارية يكشف موعد بدء هدم عقار الدائري المحترق
صلاح: لم أتوقع وصول نجوميتي إلى العالمية.. وهذا ما أريده عند اعتزالي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
لن يفوز بأي مباراةسيفوز على الدحيل فقطسيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخسيحقق برونزية جديدة
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7162، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 216176.