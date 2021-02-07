نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة

تقدم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 7 فبراير 2021، والتي جاء في مقدمتها:

تحويل الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، بحسب بيان للمصلحة اليوم

تراجع خسائر الحديد والصلب 0.91% خلال 6 أشهر

الصلب المصرية تراجعت خسائرها بنسبة 0.91%، لتسجل 437.05 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر 478.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم.

3,75 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة جنوب سيناء

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة 20/2021 سجلت 3,75 مليار جنيه، بزيادة 50% عن خطة العام المالي الماضي، تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 169 مشروعًا.

18.2 % زيادة في عدد مشتركي الإنترنت في يونيو 2019

ارتفع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الإنترنت المنزلي إلى 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019، مقابل 5.8 مليون مشترك في يونيو 2018، بزيادة 18.2%، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان اليوم

استقرار البورصة اليوم

استقرت البورصة اليوم، بميل نحو الصعود،حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس ٣٠ بنسبة ٠،٠٣٪ ووصل إلى مستوى ١١٦٠٣ نقطة.

شركة جهينة: لم يرد لنا أي معلومات عن أسباب حبس سيف ثابت

أوقفت البورصة المصرية اليوم التداول على سهم جهينة بعد تجاوزها نسبة الـ5% انخفاض، وذلك بعد القرار الأخير بحبس على سيف ثابت العضو المنتدب لشركة جهينة للصناعات الغذائية لمدة 15 يومًا، وبحسب بيان الشركة للبورصة فإنه لم ترد لها أي معلومات عن أسباب التحفظ، وأن الشركة ملتزمة بكافة أحكام القوانين وقواعد الإفصاح للرقابة المالية.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 4.5 مليار جنيه لأجل استحقاق 91 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 11.5 مليار جنيه لأجل استحقاق 266 يومًا.

قطاع الأعمال: تطوير فنادق قائمة وإحياء أخرى تاريخية

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم، إنها طورت عددًا من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.

المالية: تيسيرات للمستوردين والمستخلصين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات

وجَّه محمد معيط، وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.

إحباط 18 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 7.6 مليار جنيه

استعرض محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2020، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحًا أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألفًا، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 7.6 مليار جنيه.

المشاط تبحث مع بعثة الخزانة الفرنسية أوجه التعاون المستقبلية بين مصر وفرنسا

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية والحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات في مجالات النقل والإسكان والصرف الصحي والصحة والطيران المدني، في إطار متابعة نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا التي تمت في ديسمبر ٢٠٢٠.