الشركة المسؤولة عن «نورد ستريم 2» تواصل تنفيذ أعمال المشروع

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قالت الشركة المسؤولة عن مشروع "نورد ستريم 2" إنها تواصل بناء خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا عبر بحر البلطيق، بمد الأنابيب جنوب جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وذكرت الشركة اليوم السبت أن العمل يسير وفق التصاريح التي صدرت.

وقالت الشركة إن سفينة مد خط الأنابيب "فورتونا" بدأت العمل في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة في 24 يناير، وبدأت عمليات وضع الأنابيب بعد الاختبار والتحضير.

ومن المقرر أن يضاعف "نورد ستريم 2" شبه المكتمل كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة مع التخلص التدريجي من الفحم والطاقة النووية.

ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في مجال الطاقة، وهي حجة كررتها إدارة بايدن في الأيام الأخيرة.

وأكملت فورتونا خط أنابيب بطول 6ر2 كيلومتر في ديسمبر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية بعد توقف البناء لمدة 18 شهرا.

وبذلك يصل الطول المشترك لخطي الأنابيب المزدوج الممتد على قاع البحر إلى أكثر من 2300 كيلومتر، مع تبقي حوالي 150 كيلومترا، منها 120 كيلومترا في المياه الدنماركية و 30 منها في المياه الألمانية.