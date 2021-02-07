العاصمة التجارية لميانمار تشهد يوما ثانيا من الاحتجاجات مع انقطاع الإنترنت

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تجددت الاحتجاجات في مدينة يانجون، العاصمة التجارية لميانمار، لليوم الثاني، وذلك في ظل انقطاع الإنترنت في البلاد لليوم الثاني، طبقا لما ذكرته صحيفة "ميانمار تايمز" اليوم الأحد.

وتم نشر شرطة مكافحة الشغب في أماكن الاحتجاجات، لكن لم تندلع أحداث عنف.

وهتف المحتجون مطالبين بإطلاق سراح الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سوتشي.

وهذا هو اليوم الثاني من الاحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة انقطاع الإنترنت لمدة يومين أمس السبت.

وكان متحدث باسم شركة"تويتر" قد أعرب عن قلقه العميق إزاء إقدام سلطات ميانمار على حجب الموقع.

وقال المتحدث، فى تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج أمس السبت: "إن الموقع يشعر بقلق عميق إزاء إصدار سلطات ميانمار أمرا بقطع خدمات الإنترنت فى البلاد".

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس السبت، أن الجيش في ميانمار أمر شركات الاتصالات المحلية بأن تحجب بشكل مؤقت موقعي "تويتر" و"إنستجرام" بعد فرض قيود مماثلة على موقع "فيسبوك" في وقت سابق من الأسبوع.

تأتي الأوامر الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات فيما تكتسب حملة العصيان المدني زخما منذ انقلاب الاثنين الماضي.

وقالت صحيفتا "ميانمار تايمز" وبوابة "ذا ايراوادي" الإخبارية أن جيش ميانمار أمر شركات الهواتف المحمولة والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بحجب موقعي "تويتر" و"إنستجرام".

وتم حجب الوصول إلى موقع "فيسبوك"، حيث كان ينظم الكثيرون مقاومة للانقلاب حتى الاثنين.

وذكرت سلطات ميانمار إن المنصة تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.

وكانت منشورات وهاشتاجات تدعو إلى ممارسة أشكال من العصيان المدني قد انتشرت على نطاق واسع منذ أن اعتقل الجيش مسؤولين كبار بالحكومة، من بينهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سوتشي في مداهمات في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي.