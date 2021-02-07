الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

توقفت حركة القطارات لعدة ساعات في هولندا اليوم الأحد بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت معظم أنحاء أوروبا.



ولم يتضح متى سيتم استئناف حركة القطارات.



ولم يصدر قرار بشأن الخدمة غدا الاثنين. وتم الإبلاغ عن حالات تعطل في أنحاء البلاد، خصوصا عند نقاط التقاء وتقاطع خطوط السكك الحديد.



كما تعطلت حركة مترو الانفاق بصورة كبيرة، وتوقفت حركة الحافلات والسكك الحديد الإقليمية أو أبلغت عن حدوث تأخيرات. واستمرت المطارات في جميع أنحاء البلاد في عملها مع التحذير بحدوث تأخيرات.



مع ذلك، استمتع الكثير من الهولنديين بالطقس، وقاموا باللعب الثلوج.



وقد وردت تقارير في امستردام عن تبادل لقذف كرات الثلج بين رجال الشرطة وأحد المارة أمام القصر الملكي.



وفي ظل قواعد مكافحة فيروس كورونا، أصدرت المحكمة قواعد خاصة بالنسبة لطقس الشتاء، يتيح لأفراد الأسرة الواحدة فقط اللعب سويا بالثلوج.



وخاطرت تجمعات المواطنين بمخالفة القواعد التي تلزمهم بالبقاء بعيدا لمسافة متر ونصف المتر، للحد من خطر الإصابة بالفيروس.



ومع ذلك، كانت فرصة لآخرين للتزلج في المدينة، حيث من المتعذر بموجب القيود المفروضة على السفر، الوصول إلى مناطق التزلج الرئيسية في أوروبا.