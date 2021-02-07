الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، اليوم الأحد، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

ورافق الرئيس، خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين عن المشروع.