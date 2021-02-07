مقتل رجل شرطة وإصابة 7 في انفجارين شرق أفغانستان

قتل رجل شرطة واحد على الأقل وأصيب سبعة آخرون، من بينهم ثلاثة مدنيين في انفجارين منفصلين بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وقال مسؤولون محليون إن الانفجار الأول وقع عندما استهدفت سيارة مفخخة مركز شرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار في الساعة الخامسة صباحا تقريبا، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المسؤولون أن انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق استهدف سيارة شرطة بمدينة جلال آباد ، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة.

وذكرت مصادر أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الانفجار.

ولم يذكر المسؤولون تفاصيل أخرى عن الحادثين.

ولم تعلن أي جماعة بما فيها طالبان مسؤوليتها عن الحادثين.

وكان شخصان على الأقل قد أصيبا في انفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارة في كابول اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

ووقع الحادث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة كابول.

ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر مفاوضات السلام في العاصمة القطرية، الدوحة.