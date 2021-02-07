مدير مطار صنعاء: إغلاق المطار تسبب في وفاة أكثر من 80 ألف مريض

قال خالد الشايف، مدير إدارة مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن إغلاق المطار منذ أربع سنوات ونصف "تسبب بوفاة أكثر من 80 ألف مريض كانوا بحاجة ماسة لتلقي العلاج في الخارج".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لإدارة المطار وبعض منظمات المجتمع المدني، عقد اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء.

وأشار الشايف إلى أن "هناك أكثر من 450 ألف مريض بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، بسبب استمرار الحرب وتردي الظروف الصحية والحصار الشامل".

وأوضح أن هناك "أكثر من 65 حالة مرضية بالسرطان أصبحوا مهددين بالموت في أي لحظة، و أكثر من 12 ألف مريض بالفشل الكلوي بحاجة لإجراء عمليات زراعة كلى بصورة عاجلة".

وأضاف أن "أكثر من ثلاثة آلاف مريض مسجلين بوزراة الصحة يعانون من تشوهات قلبية بحاجة ملحة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج، فضلا عن وجود أكثر من مليون مريض مهددين بالموت نتيجة انعدام أدوية الأمراض المستعصية".

وبحسب الشايف، فإن هناك مليون يمني لا يستطيعون الدخول لليمن وآلاف الطلاب محرومون في الداخل من منحهم الدراسية، جراء إغلاق المطار.

وأكد أن "المطار آمن تماما وفي جهوزية فنية كاملة لاستقبال الرحلات واستئناف العمل، ولا صحة لكل مزاعم العدوان الكاذبة".

ولفت إلى أن العائق الوحيد لإعادة فتح المطار ورفع الحظر " هو تعنت دول العدوان (التحالف العربي) وتواطؤ منظمات الأمم المتحدة".

ومنذ أربع سنوات ونصف، تفرض قوات التحالف العربي حظراً على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بغرض نقل المساعدات الإنسانية.