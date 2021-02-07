التحالف: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

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أعلن التحالف العربي عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأشار التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف العربي أعلن صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).