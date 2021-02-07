أمين مجلس التعاون الخليجي: نشد على يد مصر في مكافحة الإرهاب

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، إن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن أمن دول مجلس التعاون مرتبط بأمن مصر والعكس.

وأضاف الحجرف، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تقوم على علاقات تاريخية جذورها راسخة، لافتًا إلى حرص الجانبين على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الموقف العربي الجماعي تجاه جملة من القضايا.

وأكد أن القضية الفلسطينية أولوية وأهمية للدول جميعًا، وحلها وفقًا لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة احترام الدول الإقليمية لسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها، متابعًا: «نشد على يد الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وجهودها في هذا الصدد».

وأعرب عن دعم مجلس التعاون لموقف مصر في مفاوضاتها العادلة بملف سد النهضة، بالوصول إلى اتفاق قانوني عادل يحفظ حقوق الجميع، مؤكدًا الحرص على الاستمرار والتباحث في كل القضايا.

وعقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، جلسة مباحثات مع سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وحسبما ذكرته مجلس التعاون الخليجي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء بحث مسيرة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، على ضوء مخرجات قمة العلا، والبيان الختامي الذي أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.